Mobil VW Caravelle Terbakar di Basement Apartemen di Jaksel, 13 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah mobil VW Caravelle dilaporkan terbakar di basement di sebuah apartemen Jalan Bona Vista Raya, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Asril Rizal menjelaskan, kejadian itu bermula kala seorang pemilik mobil tengah memanaskan mobil.

"Bapak Made Maryanta pada saat memanaskan mobil VW Caravelle Melihat Kepulan Asap di area kap mesin, Lalu mencoba memadamkan secara mandiri, tetapi kepulan asap semakin tebal," kata Asril saat dihubungi, Selasa (26/5/2026).

Atas dasar itu, sang pemilik mobil meminta pertolongan security untuk tindakan lebih lanjut. Asril berkata, pihaknya menerima laporan kebakaran pada 15.22 WIB.