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Prabowo Dijadwalkan Bertemu Putin pada 3 September

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |11:02 WIB
Prabowo Dijadwalkan Bertemu Putin pada 3 September
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, pada 1–4 September 2026 sebagai salah satu tamu utama. Dalam ajang tersebut, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di sela-sela forum pada 3 September.

Informasi mengenai agenda Putin dan pelaksanaan EEF tersebut tercantum dalam pernyataan di situs resmi Kremlin, dikutip Minggu (30/8/2026). Situs Kremlin menyebut Putin akan melakukan kunjungan kerja ke Distrik Federal Timur Jauh pada 2–3 September untuk menghadiri EEF ke-11 di Vladivostok. Forum tahun ini mengusung tema "Far East: Development for the Benefit of the People".

"Pada 2–3 September, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin akan melakukan kunjungan kerja ke Distrik Federal Timur Jauh untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok," demikian pernyataan situs Kremlin.

Pada 2 September, Putin dijadwalkan menggelar pertemuan untuk membahas pembangunan Distrik Federal Timur Jauh. Ia juga akan menyaksikan presentasi interaktif yang menampilkan hasil pembangunan di kawasan tersebut.

Agenda itu dilanjutkan dengan seremoni melalui konferensi video untuk meresmikan operasional sejumlah perusahaan yang baru dibangun. Putin juga dijadwalkan menggelar pertemuan kerja secara terpisah dengan Gubernur Primorye, Oleg Kozhemyako.

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