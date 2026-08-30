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Polisi Gelar Patroli Bersama TNI Pascademo Ricuh DPR

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |01:01 WIB
Polisi Gelar Patroli Bersama TNI Pascademo Ricuh DPR
Demo Ricuh DPR/Okezone
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JAKARTA - Polsek Metro Kebayoran Baru bersama Koramil Kebayoran Baru menggelar Patroli Bersama Sinergitas TNI-Polri semalam. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Patroli skala sedang ini disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di titik-titik rawan wilayah Jakarta Selatan.  Diketahui, satu orang tewas saat kericuhan demo di Gedung DPR.

"Kami memberikan imbauan humanis kepada komunitas pesepeda dan masyarakat yang nongkrong agar tetap menjaga ketertiban,”ujar  Kapolsek Metro Kebayoran Baru AKBP Nugrahadi Kusuma, Sabtu (29/8/2026).

“Serta tidak melakukan aktivitas yang memicu kemacetan maupun mengganggu pengguna jalan lain,"lanjutnya.

Sebanyak 19 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan ini, terdiri dari 13 personel Polsek Metro Kebayoran Baru dan 6 personel Koramil Kebayoran Baru di bawah pimpinan Serka Iwan Irawan.

Rangkaian patroli dimulai pukul 21.25 WIB menyisir berbagai objek vital dan pusat keramaian, di antaranya area Kejaksaan Agung, Taman Bendera Pusaka, Jl. Melawai Raya, Jl. Adityawarman, Jl. Senopati Raya, hingga Jl. Jenderal Sudirman.

 

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