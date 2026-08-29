Pelaku Kerusuhan Demo DPR, Polisi: Sebagian Besar Anarko!

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap pelaku kerusuhan demonstrasi di depan DPR pada Kamis, 27 Agustus 2026. Polisi menyatakan sebagian besar pelaku terafiliasi atau memiliki paham anarko.

"Memang sebagian besar dari yang melakukan kerusuhan ini berdasarkan hasil pendalaman yang penyidik lakukan, terafiliasi atau memiliki paham dalam komunitas Anarko," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, Sabtu (29/8/2026).

Iman menuturkan, pelaku kerusuhan berbeda dengan kelompok yang sebelumnya menyampaikan aspirasi di depan Gerbang DPR. Adapun kelompok yang dimaksud adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Usai AMPB bubar dengan tertib, kata Iman, tiba-tiba ada sekelompok massa yang langsung melakukan penyerangan terhadap fasilitas umum tanpa membawa atau mengusung aspirasi apa pun.

"Jadi memang ini adalah murni tujuan untuk melakukan kerusuhan," ujar Iman.