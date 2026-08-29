Pelajar Madrasah Dikeroyok OTK saat Kerusuhan Demo 27 Agustus, Ini Kata Polisi

JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan video yang menampilkan seorang pemuda, diduga dikeroyok orang tak dikenal (OTK) saat kerusuhan demo di sekitar DPR, Kamis, 27 Agustus 2026.

Pemuda tersebut belakangan diketahui merupakan pelajar Madrasah Aliyah bernama Faturrohman atau Fatur (18). Terkait hal itu, Polda Metro Jaya membenarkan bahwa Fatur sempat diamankan polisi saat kerusuhan berlangsung.

"Pelajar madrasah ini yang atas Fatur, Fatur. Ya, memang diamankan di Subdit Kamneg. Yang bersangkutan pada saat melaksanakan aksi melakukan pelemparan, ini juga sudah dalam proses pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Sabtu (29/8/2026).

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan Fatur telah dipulangkan setelah dijemput orang tuanya.

"Terkait dengan tadi yang disampaikan pelajar madrasah, itu sudah dijemput sama orang tuanya," ujar Iman.