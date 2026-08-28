Polisi Pastikan Tak Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas Pascademo Ricuh

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memastikan lalu lintas kembali normal dan tidak ada pengalihan arus kendaraan, khususnya di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026) pagi.

"Sementara pagi ini arus lalu lintas sudah normal," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah saat dihubungi.

Sebelumnya, massa sempat terkonsentrasi di sepanjang Jalan Jenderal Gatot Subroto, khususnya di sekitar Halte Petamburan hingga jalan layang Slipi, dalam kerusuhan yang berlangsung hingga sekitar pukul 03.00 WIB.

Akibat kerusuhan tersebut, Jalan Jenderal Gatot Subroto yang berada tepat di depan pintu masuk kompleks Gedung DPR/MPR RI sempat ditutup hingga Jumat dini hari.

Bahkan, sekitar pukul 05.19 WIB, bentrokan masih terjadi di bawah jalan layang Slipi. Kondisi tersebut juga sempat membuat akses perjalanan kereta api di sekitar lokasi lumpuh.