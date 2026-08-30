Pajero Ringsek Usai Tabrak Truk Semen di Tol Jagorawi

JAKARTA - Mobil Mitsubishi Pajero Sport terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan semen di Tol Jagorawi tepatnya pada Km 43 Sabtu (29/8/2026). Akibatnya, mobil SUV tersebut rusak parah.

Kecelakaan tersebut diduga akibat pengemudi Mitsubishi Pajero Sport inisial AS mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk.

“Pengemudi mengantuk sehingga menabrak bagian belakang kendaraan Light Truk muatan semen,” kata Kainduk PJR Tol Jagorawi, Kompol Akhmad Jajuli.

Kecelakaan terjadi saat AS memacu kendaraannya dari Sukabumi menuju Jakarta berjalan di lajur 1. Tiba-tiba di depannya ada mobil truk dikemudikan AM yang ditabrak dari belakang.

Beruntungnya meski kendaraan Mitsubishi Pajero Sport mengalami kerusuhan cukup parah. AS selaku pengemudi berhasil selamat, hingga dipastikan tidak ada korban dalam kecelakaan ini.

“Jumlah korban nihil,” singkat Kompol Akhmad Jajuli.

(Fahmi Firdaus )

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