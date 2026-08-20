Tabrakan Bus vs Truk di Brasil, 21 Orang Tewas

BRASIL - Sedikitnya 21 orang tewas dan empat lainnya luka-luka dalam tabrakan sebuah minibus dan truk di Brasil selatan, menurut pejabat setempat.

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 04:30 waktu setempat (07:30 GMT) di jalan raya BR-373 di negara bagian Paraná bagian selatan, melansir BBC, Rabu (19/8/2026).

Media lokal melaporkan minibus tersebut milik otoritas kesehatan kota Imbituva terdekat dan sedang mengangkut pasien dan keluarga mereka ke janji temu kesehatan di Ponta Grossa, sekitar 60 km (36 mil) jauhnya.

Pihak berwenang telah membuka penyelidikan untuk menentukan apa yang mungkin menyebabkan kedua kendaraan tersebut bertabrakan.

Jalan raya lokasi kecelakaan ditutup, sementara para ahli forensik dan anggota kepolisian jalan raya federal Brasil memeriksa lokasi kecelakaan, yang terletak di kilometer 209.