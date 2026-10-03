Pemotor Wanita Tewas Usai Kecelakaan dengan Mobil Maung, Koarmada III Lakukan Penyelidikan

JAKARTA - Pengendara motor wanita, Nursina Mayor tewas usai terlibat kecelakaan dengan kendaraan dinas Maung Koarmada III pada Senin 28 September 2026. Peristiwa ini terjadi di Jalan Poros Majaran, tepatnya depan SMP PGRI 3, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Kadispen Koarmada III Kolonel Laut (P) Aminanto menyampaikan duka dan belasungkawa atas meninggalnya korban. "Kepergian almarhumah dalam insiden tersebut menjadi duka yang mendalam, terutama bagi keluarga dan orang-orang terdekat yang ditinggalkan," kata Aminanto dalam keterangannya yang diterima tim iNews Media Group, Jumat (2/10/2026).

Dia menegaskan, saat ini tengah melakukan proses penyelidikan atas kecelakaan tersebut. Proses hukum dalam perkara ini akan dijalankan secara transparan.

"Penanganan kejadian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, transparan dan objektif," ujarnya.

Aminanto memastikan, pihak yang terbukti bersalah dalam kecelakaan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk merujuk pada keterangan resmi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan agar informasi yang diterima tidak menimbulkan spekulasi.

"TNI AL dalam hal ini Koarmada III tetap berkomitmen pada transparansi dan kebenaran fakta serta membuka ruang untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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