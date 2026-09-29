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KAI Klaim Tindaklanjuti Investigasi KNKT Terkait Kecelakaan di Bekasi Timur

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |21:30 WIB
KAI Klaim Tindaklanjuti Investigasi KNKT Terkait Kecelakaan di Bekasi Timur
Kecelakaan KRL di Bekasi (foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengklaim akan mendukung dan bersikap kooperatif, dalam proses investigasi keselamatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), terkait insiden KA Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line di Bekasi Timur.

Bagi KAI, investigasi keselamatan bukan berhenti pada mengetahui apa yang terjadi, tetapi menjadi bagian penting untuk memastikan langkah perbaikan dilakukan secara tepat dan mencegah kejadian serupa terulang.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba menjelaskan, bahwa KAI menghargai proses investigasi yang dilakukan KNKT secara independen dan komprehensif. KAI juga siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan sesuai kewenangan dan tanggung jawab perusahaan.

“KAI sangat kooperatif dalam setiap proses investigasi keselamatan yang dilakukan KNKT. Kami menerima rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi yang harus ditindaklanjuti secara serius. Keselamatan penumpang dan perjalanan kereta api adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditawar,” ujar Anne, Selasa (29/9/2026).

Selama proses investigasi berlangsung, KAI juga telah melakukan sejumlah langkah antisipasi keselamatan, antara lain percepatan penanganan perlintasan sebidang melalui koordinasi dengan pihak terkait, pemberlakuan pembatasan operasi (BLB) di wilayah Bekasi, serta koordinasi berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terkait aspek prasarana.

 

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