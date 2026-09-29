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Prabowo Usulkan Komposisi Biaya Haji 52 Banding 48 agar Jamaah Tak Terbebani

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |00:08 WIB
Prabowo Usulkan Komposisi Biaya Haji 52 Banding 48 agar Jamaah Tak Terbebani
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf memastikan biaya haji tidak memberatkan jamaah. Gus Irfan, sapaan akrabnya, mengungkapkan Prabowo menyarankan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat berada di kisaran 52 banding 48.

Gus Irfan turut menyampaikan hasil perhitungan Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Menurut Gus Irfan, kenaikan biaya haji tahun depan berkaitan dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak terhadap sektor ekonomi dunia.

“Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah,” ujar Gus Irfan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Gus Irfan bersama tim pun terus mencari formulasi agar meski terdapat kenaikan angka, jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang besar.

“Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BIPIH, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji, dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menhaj Gus Irfan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026 mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107.340.172,02.

Dari total tersebut, skema pembebanan dirancang dengan porsi Bipih yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42.936.068,81. Sementara itu, 60% atau Rp64.404.103,21 ditopang dana nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Biaya Haji Haji Prabowo Subianto
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