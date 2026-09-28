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Prabowo ke Rumah Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |21:26 WIB
Prabowo ke Rumah Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh
Presiden Prabowo Subianto menyambangi rumah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (Foto: IG Setkab)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Senin (28/9/2026) malam.

Kehadiran Prabowo di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan itu untuk menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra, putra bungsu Presiden RI pertama Soekarno dan adik dari Megawati. Pertemuan Prabowo dan Megawati diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin malam.

"Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan duka cita dan penghormatan kepada keluarga yang ditinggalkan," tulis akun resmi Sekretariat Kabinet.

Turut mendampingi Prabowo, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," tulis akun Sekretariat Kabinet.

(Arief Setyadi )

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