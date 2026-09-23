Bahas Pendidikan Gratis, Prabowo Panggil Mendikdasmen hingga Mendiktisaintek

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026). Adapun agenda tersebut untuk membahas program pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.

Berdasarkan pantauan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno tiba lebih dulu di lokasi sekitar pukul 13.52 WIB.

"Ya hari ini kami diundang ratas ya, nanti akan kami sampaikan hasilnya," kata Pratikno.

Pratikno mengatakan, ratas secara umum membahas persoalan pendidikan. Namun, ia belum merinci agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut.

"Tentang pendidikan. Bapak presiden kan konsen sekali dengan pengembangan SDM, baik itu kesehatan atau pendidikan," ujarnya.