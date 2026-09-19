Prabowo: Tak Boleh Ada Rakyat Kelaparan, Kemiskinan Harus Dihapus!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan maupun kekurangan gizi. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan lahan yang subur tidak seharusnya masih memiliki rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

“Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan di Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Prabowo, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan pangan juga harus diberikan kepada anak-anak Indonesia. Ia menegaskan, tidak boleh ada anak yang mengalami kekurangan gizi ataupun harus berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar.

“Saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi,” ucapnya.

Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya mengatasi kemiskinan di Indonesia. Ia menyatakan komitmennya untuk bekerja keras agar kemiskinan dapat dihapus dari Tanah Air.