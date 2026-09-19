Prabowo Geram Perilaku Koruptor: Pura-pura Ikhlas Tapi Nyolong

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto geram dengan perilaku koruptor saat menyampaikan sambutan, dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Prabowo menekankan pentingnya nilai berbudi tinggi, kejujuran, dan keikhlasan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus benar-benar diterapkan, bukan sekadar menjadi sikap yang ditampilkan di depan publik.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengulas nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Jiwa Gontor. Dia menilai nilai-nilai tersebut memiliki kesamaan dengan perjuangan membangun bangsa Indonesia.

"Berbudi tinggi. Harus berbudi tinggi. Jujur, ikhlas, enggak boleh jadi koruptor. Jangan pura-pura berbudi tinggi. Pura-pura ikhlas, pura-pura jujur. Begitu dikasih kepercayaan, jabatan, nyolong," tegas Prabowo.