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Prabowo Menangis di Gontor, Teringat Penderitaan Warga Palestina

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |13:16 WIB
Prabowo Menangis di Gontor, Teringat Penderitaan Warga Palestina
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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PONOROGO - Presiden Prabowo Subianto sempat menghentikan sambutannya, dalam acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Sambil mengusap air mata dengan handuk kecil, Prabowo kemudian meminta maaf kepada para hadirin karena sempat menghentikan sambutannya.

Prabowo mengaku tak kuasa menahan air mata karena teringat penderitaan yang dialami warga Palestina.

"Saya minta maaf. Tadi saya teringat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus. Dan kita seolah kurang berdaya untuk membantu mereka," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, kondisi tersebut seharusnya mendorong seluruh anak bangsa, khususnya para kiai, ulama, dan pendidik di institusi pendidikan keagamaan seperti Pondok Modern Darussalam Gontor, untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat.

"Karena bangsa yang tidak kuat, bangsa itu akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain," ujarnya.

 

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