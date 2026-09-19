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Prabowo Ungkap Alasan Tak Suka Pidato Pakai Teks

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |06:53 WIB
Prabowo Ungkap Alasan Tak Suka Pidato Pakai Teks
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku tidak suka jika dirinya harus berpidato dengan merujuk pada teks yang telah disiapkan. Pengakuan ini disampaikan Presiden dalam pidatonya pada acara puncak peringatan HUT ke-28 PAN di JICC, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.

Dalam momen itu, Prabowo mengaku kerap mendapat masukan dari berbagai pihak agar dirinya fokus pada isi teks yang telah disiapkan saat berpidato.

"Saudara sekalian, berkali-kali di mana pun saya sampaikan beberapa hal, mungkin yang sudah dengar pidato-pidato saya mungkin bosan. Tapi tidak apalah. Toh saudara sudah undang saya ke sini. Benar? Salah panitia undang saya," kata Prabowo.

"Saya selalu disampaikan oleh penasihat-penasihat dan pakar-pakar politik, pakar-pakar komunikasi, 'Pak Prabowo, jangan pidato tanpa teks. Harus pakai teks.' Tapi bagaimana ya? Aku itu sukanya bicara apa adanya," ujarnya menegaskan.

 

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