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Setia Dukung Prabowo di Tiga Pilpres, Zulhas Ungkap Alasan PAN

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |21:18 WIB
Setia Dukung Prabowo di Tiga Pilpres, Zulhas Ungkap Alasan PAN
Ketua Umum DPP PAN Zulkifl Hasan.
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JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa komitmen dan kesetiaan partainya dalam mendukung Prabowo Subianto telah teruji oleh sejarah panjang yang tidak instan. Loyalitas tersebut dinilainya sudah terbukti nyata dan tidak perlu diragukan lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Zulhas ini saat menyampaikan pidato politik dalam acara puncak perayaan HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, pada Jumat (18/9/2026) malam.

"Kebersamaan PAN dan Pak Prabowo telah melewati sejarah panjang dan berliku. Tidak hanya satu musim pemilu Presiden, tetapi sudah puluhan tahun berjuang bersama-sama. PAN tidak perlu membuktikan tentang kebersamaan, kesetiaan, loyalitas, maupun komitmen perjuangan. Karena semua sudah jelas dan terang benderang," ujar Zulhas.

Zulhas menjawab pertanyaan dari berbagai pihak yang kerap mempertanyakan alasan PAN terus setia berada di barisan Prabowo. Kendati sempat mengalami kekalahan dalam dua kontestasi Pilpres sebelumnya, PAN tetap bertahan hingga akhirnya meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

"Banyak yang bertanya, 'Bapak Presiden, kenapa atau mengapa PAN selalu bersama Pak Prabowo? Kalah dua kali terus, baru ini alhamdulillah kita menang.' Ini bukan hanya kalkulasi politik, bukan hanya ingin membentuk pemerintahan," tuturnya.

Ia lantas mengenang kembali momen ketika PAN mantap menyatakan dukungannya kepada Prabowo, bahkan saat situasi politik diwarnai keraguan dari partai-partai lain.

 

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