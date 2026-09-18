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Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Perayaan HUT Ke-28 PAN Malam Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |19:45 WIB
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Perayaan HUT Ke-28 PAN Malam Ini
Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming menghadiri puncak perayaan HUT ke-28 PAN di JICC, Jakarta, 19 September 2026.
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri acara puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo datang mengenakan kemeja batik bernuansa warna biru yang dipadukan dengan peci berwarna hitam.

Gibran yang berada di belakangnya juga terlihat mengenakan batik berwarna biru. Kehadiran Presiden dan Wapres disambut langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Setelah Presiden dan Wapres duduk, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PAN.

Tak hanya pasangan Presiden dan Wapres, sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih serta pimpinan partai politik juga terlihat hadir dan duduk di barisan tamu undangan.

(Rahman Asmardika)

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