Prabowo Minta Kejaksaan-Polri Tingkatkan Integritas: Bersih, Tidak Korup

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian, terus ditingkatkan. Menurutnya, aparat penegak hukum yang bersih, tidak korupsi, dan dapat diandalkan menjadi salah satu syarat negara berhasil.

"Ya saya kira mau tidak mau kita harus meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme baik kejaksaan maupun kepolisian. Itu mau tidak mau. Jadi salah satu syarat negara yang berhasil adalah aparat penegak hukum yang bisa diandalkan. Berarti bersih, tidak korup," kata Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Jumat (18/9/2026).

Prabowo mengakui upaya tersebut menjadi tantangan besar. Sebab, aparat penegak hukum berhadapan langsung dengan masyarakat sekaligus menangani berbagai bentuk kejahatan.

"Ini tantangan yang sangat besar. Karena godaan sangat besar. Iya kan? Karena memang penegak hukum ini selalu berurusan sama rakyat," ujarnya.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum juga berhadapan dengan berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan kerah putih hingga penyelundupan, narkoba, dan perjudian.