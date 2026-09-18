Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Kejaksaan-Polri Tingkatkan Integritas: Bersih, Tidak Korup

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |14:49 WIB
Prabowo Minta Kejaksaan-Polri Tingkatkan Integritas: Bersih, Tidak Korup
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian, terus ditingkatkan. Menurutnya, aparat penegak hukum yang bersih, tidak korupsi, dan dapat diandalkan menjadi salah satu syarat negara berhasil.

"Ya saya kira mau tidak mau kita harus meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme baik kejaksaan maupun kepolisian. Itu mau tidak mau. Jadi salah satu syarat negara yang berhasil adalah aparat penegak hukum yang bisa diandalkan. Berarti bersih, tidak korup," kata Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Jumat (18/9/2026).

Prabowo mengakui upaya tersebut menjadi tantangan besar. Sebab, aparat penegak hukum berhadapan langsung dengan masyarakat sekaligus menangani berbagai bentuk kejahatan.

"Ini tantangan yang sangat besar. Karena godaan sangat besar. Iya kan? Karena memang penegak hukum ini selalu berurusan sama rakyat," ujarnya.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum juga berhadapan dengan berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan kerah putih hingga penyelundupan, narkoba, dan perjudian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242839/prabowo-4fyx_large.jpg
Prabowo Angkat Bicara soal Wacana Hukuman Mati Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242789/prabowo-DYRE_large.jpg
Prabowo-Gibran Bakal Hadiri HUT Ke-28 PAN di JCC Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242456/prabowo-aLk3_large.jpg
Prabowo Ingatkan Pejabat Negara Adalah Pelayan Rakyat: Kalau Tidak Sanggup, Minggir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241817/prabowo-6Aqh_large.jpg
Singgung Ring of Fire di BRICS, Prabowo: Kelemahan Kita Menjadi Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241815/prabowo-Q5p0_large.jpg
Prabowo Hadiri Hari Ke-2 KTT BRICS, Bahas Ketahanan-Pertumbuhan Global Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241789/prabowo_subianto-EkjB_large.jpg
KTT BRICS, Prabowo: Indonesia Tak Ingin Didikte Kekuatan Mana pun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement