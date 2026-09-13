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Singgung Ring of Fire di BRICS, Prabowo: Kelemahan Kita Menjadi Kekuatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |17:30 WIB
Singgung Ring of Fire di BRICS, Prabowo: Kelemahan Kita Menjadi Kekuatan
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Setpres/Binti M)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api yang aktif saat menghadiri sesi pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Minggu (13/9/2026).

Mulanya, Prabowo menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang dan kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan harus diarahkan pada satu tujuan bersama, yakni membangun perekonomian yang lebih kuat dan lebih adil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ketahanan kita harus memberikan manfaat bagi rakyat kita dan untuk memberikan manfaat bagi rakyat kita, kita harus mampu mengubah kerentanan kita menjadi peluang. Kelemahan kita menjadi kekuatan,” ujar Prabowo.

Indonesia, menurut Prabowo, sangat memahami tantangan tersebut. Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan Cincin Api yang aktif, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan aktivitas gunung berapi. Di sisi lain, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan daratan dan lautan yang dapat menjadi landasan bagi masa depan.

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