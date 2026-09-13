Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Hadiri Hari Ke-2 KTT BRICS, Bahas Ketahanan-Pertumbuhan Global Inklusif

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |16:48 WIB
Prabowo Hadiri Hari Ke-2 KTT BRICS, Bahas Ketahanan-Pertumbuhan Global Inklusif
Presiden Prabowo Subianto hadiri KTT BRICS (Foto: Setpres/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 dengan menghadiri sesi pertemuan yang mengangkat tema "Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth". Sesi pertemuan ini berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Minggu (13/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan masa depan pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelum memasuki agenda pertemuan, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara yang hadir terlebih dahulu mengikuti sesi foto bersama. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara berdiri berdampingan dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Republik Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Usai sesi foto bersama, tampak Presiden Prabowo berbincang dengan Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi dan Presiden Republik Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Presiden Prabowo kemudian menuju ruang pertemuan untuk mengikuti sesi bersama para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi negara-negara anggota dan mitra BRICS untuk bertukar pandangan mengenai pentingnya membangun ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pada awal sesi, PM Modi menyampaikan pandangannya mengenai fokus Presidensi India pada prinsip ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan.

“Di bawah Presidensi India, kami telah memfokuskan semua upaya kami pada prinsip-prinsip utama ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan. Saya bersyukur bahwa dengan bantuan dan dukungan Anda, kami telah mampu mengubah visi kami dengan lancar menjadi visi yang berkelanjutan,” tutur PM Modi.

Setelah pengantar PM Modi, pertemuan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS mengenai langkah bersama dalam membentuk masa depan pertumbuhan global yang semakin inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241789/prabowo_subianto-EkjB_large.jpg
KTT BRICS, Prabowo: Indonesia Tak Ingin Didikte Kekuatan Mana pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240892/bmkg-Qfd3_large.jpg
Prabowo Ingin Gabungkan Badan Geologi, BMKG: Siap Laksanakan Arahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240814/prabowo-U73k_large.jpg
Prabowo Pertimbangkan Integrasi BMKG dan Badan Geologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240809/prabowo-zKYM_large.jpg
Prabowo Geram, Perintahkan Kapolri Usut Korporasi Terlibat Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240641/prabowo-EbXK_large.jpg
Prabowo Instruksikan Perkuat Armada Pemadam Karhutla: Lebih Baik Lebih daripada Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240621/prabowo-BfIi_large.jpg
Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana Dihadiri Kepala Daerah Secara Daring
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement