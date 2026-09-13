Prabowo Hadiri Hari Ke-2 KTT BRICS, Bahas Ketahanan-Pertumbuhan Global Inklusif

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 dengan menghadiri sesi pertemuan yang mengangkat tema "Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth". Sesi pertemuan ini berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Minggu (13/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan masa depan pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelum memasuki agenda pertemuan, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara yang hadir terlebih dahulu mengikuti sesi foto bersama. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara berdiri berdampingan dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Republik Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Usai sesi foto bersama, tampak Presiden Prabowo berbincang dengan Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi dan Presiden Republik Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Presiden Prabowo kemudian menuju ruang pertemuan untuk mengikuti sesi bersama para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi negara-negara anggota dan mitra BRICS untuk bertukar pandangan mengenai pentingnya membangun ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pada awal sesi, PM Modi menyampaikan pandangannya mengenai fokus Presidensi India pada prinsip ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan.

“Di bawah Presidensi India, kami telah memfokuskan semua upaya kami pada prinsip-prinsip utama ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan. Saya bersyukur bahwa dengan bantuan dan dukungan Anda, kami telah mampu mengubah visi kami dengan lancar menjadi visi yang berkelanjutan,” tutur PM Modi.

Setelah pengantar PM Modi, pertemuan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS mengenai langkah bersama dalam membentuk masa depan pertumbuhan global yang semakin inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.