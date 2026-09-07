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Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana Dihadiri Kepala Daerah Secara Daring

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |14:16 WIB
Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana Dihadiri Kepala Daerah Secara Daring
Presiden Prabowo Subianto pimpin Ratas Penanganan Bencana (Foto: BPMI Setpres/Felldy Utama)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan bencana. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026) siang.

Dalam ratas ini, Presiden turut didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kabaloghan Kemenhan Marsdya TNI Yusuf Jauhari. Sementara, kepala daerah turut hadir dalam rapat tersebut secara daring.

"Saya mengundang kita rapat melalui VCon ya. Saya hanya ingin monitor gimana perkembangan sekaligus mendengar situasi yang terkini," kata Prabowo saat mengawali rapat.

Prabowo menyinggung beragam bencana yang melanda Tanah Air belakangan ini. Mulai dari gempa Flores, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga terbaru erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the Ring of Fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," ujarnya.

Namun, Prabowo merasa optimistis jika dalam menghadapi keadaan bencana ini, pemerintah sudah jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di mana, penanganan bisa dilakukan secara cepat.

Hal ini dikatakan Prabowo merujuk penanganan bencana Sumatera yang terjadi pada 2025 lalu. "Untuk itu, saya ucapkan terima kasih semua unsur yang bekerja keras. Kita pulihkan keadaan di Aceh, di Sumbar dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil. Kemudian juga saya lihat reaksi terhadap kebakaran hutan kita juga cukup masif, walaupun di sana-sini mungkin ada keterlambatan, tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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