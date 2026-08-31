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Momen Prabowo Semringah Terima KartaNU, Anggota Seumur Hidup!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |14:27 WIB
Momen Prabowo Semringah Terima KartaNU, Anggota Seumur Hidup!
Presiden Prabowo Subianto semringah dapat KartaNU (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama (KartaNU) yang diserahkan oleh Rais Aam, Miftachul Akhyar, pada penutupan Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Presiden menyebut penerimaan KartaNU sebagai sebuah kehormatan sekaligus wujud pemenuhan janji kepada NU.

“Saya terkesan, saya memenuhi janji saya, karena saya dapat telepon beberapa hari yang lalu, berita dari Gus Yahya, kartu anggota sudah ada. Makanya saya datang, saya datang karena janji, janji harus dipegang,” ucap Prabowo.

Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas KartaNU yang diterima dengan status sebagai "anggota seumur hidup." Penerimaan sebagai anggota NU, menurut Presiden, menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jadi hari ini saya katakan saya diterima sebagai anggota Nahdlatul Ulama, terima kasih. Berarti Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya, di semua bidang,” katanya.

"Kuncinya adalah kita mengelola semua kekayaan kita sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita," tambahnya.

Menurut Prabowo, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, NU memiliki kepentingan besar dalam memastikan warga dan umat untuk memperoleh kehidupan yang layak. Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar standar kehidupan.

(Arief Setyadi )

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