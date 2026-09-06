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Prabowo Pantau Erupsi Anak Krakatau, Pastikan Seluruh Unsur Kesiapsiagaan Berjalan Baik

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |23:32 WIB
Prabowo Pantau Erupsi Anak Krakatau, Pastikan Seluruh Unsur Kesiapsiagaan Berjalan Baik
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Banten, dan Lampung. Prabowo mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan.

Imbauan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Presiden @presidenrepublikindonesia, Minggu (6/9/2026). Masyarakat yang berada di wilayah terdampak diminta mengikuti arahan pemerintah dan petugas di lapangan.

“Presiden mengimbau seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan, dan tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dan patuhi sepenuhnya zona bahaya serta batas aman yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang,” tulis keterangan @presidenrepublikindonesia.

Pemerintah, kata Prabowo, terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau secara intensif. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait juga telah diperintahkan untuk memastikan kesiapsiagaan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Sejak awal, Presiden telah memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menerima laporan serta informasi terkini dari jajaran terkait. Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau perkembangan situasi, memastikan seluruh unsur kesiapsiagaan berjalan dengan baik, serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat,” tulis @presidenrepublikindonesia.

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