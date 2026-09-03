Sepanggung dengan Putin, Prabowo: Seribu Teman Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan bahwa seribu teman terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak saat tampil satu panggung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

Dalam pidatonya sebagai tamu kehormatan utama, Prabowo menegaskan Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Ia menyebut Indonesia ingin membangun kerja sama dengan berbagai negara, bukan bergabung dalam aliansi militer.

“Indonesia bekerja ke timur, barat, utara, dan selatan sebagai mitra yang berdaulat dan setara,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengutip pepatah yang menurutnya dikenal oleh masyarakat Rusia. Pepatah tersebut menggambarkan bahwa seseorang tidak bisa berjuang sendirian.

“Bagi kami, seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” katanya.