Survei Median: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Prabowo, Elektabilitasnya Tertinggi

JAKARTA - Mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari temuan survei Median, kepuasan publik mencapai 56,2 persen.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengatakan, ada lima alasan tertinggi publik puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. Pertama karena Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap bermanfaat 11,1 persen; program mulai berjalan dan dirasakan manfaat 9,2 persen.

Selanjutnya karena memberantas korupsi 4,0 persen; banyak program dukung petani (pupuk mudah, hasil dibeli Bulog dengan harga bagus) 3,1 persen. Kemudian, membantu masyarakat miskin 3,0 persen. Sementara 36 persen menyatakan tidak puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. Sedangkan yang tidak tahu/tidak jawab 7,8 persen.

Temuan lainnya dari survei tersebut yakni, Prabowo masih menjadi nama dengan elektabilitas tertinggi. Keunggulan tersebut terlihat baik ketika responden diberikan pertanyaan terbuka maupun dalam simulasi semi terbuka.

Rico menjelaskan, pada pertanyaan terbuka, Prabowo memperoleh elektabilitas 32,2 persen. Sementara nama lainnya seperti Dedi Mulyadi berada di urutan kedua dengan 19,8 persen, sedangkan Anies Baswedan posisi ketiga dengan 19,5 persen.