Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Gus Kikin, Ketum PBNU Pengasuh Pesantren Tebuireng dan Keturunan KH Hasyim Asy'ar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |09:12 WIB
Profil Gus Kikin, Ketum PBNU Pengasuh Pesantren Tebuireng dan Keturunan KH Hasyim Asy'ar
KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketum PBNU masa khidmah 2026–2031.
A
A
A

JAKARTA - KH Abdul Hakim Mahfudz, atau yang akrab disapa Gus Kikin, resmi terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 dalam Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026). Keputusan itu diambil Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah melakukan musyawarah pascamenerima daftar kandidat calon Ketua Umum PBNU di forum Sidang Pleno V Muktamar Ke-35 NU.

"Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disapa Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026–2031," kata anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, saat membacakan keputusan AHWA yang disiarkan melalui kanal YouTube TVNU, Senin (31/8/2026).

Gus Kikin, yang juga menjabat sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, dikenal sebagai sosok ulama sekaligus pengusaha yang mengombinasikan latar belakang pesantren salaf dengan pengalaman manajerial profesional.

Lahir di Jombang pada 17 Agustus 1958, Gus Kikin memiliki garis keturunan langsung dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratusysyaikh KH M. Hasyim Asy'ari. Melalui ibunya, Nyai Hj. Abidah Ma'shum, ia merupakan cucu dari Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim (putri sulung Kiai Hasyim Asy'ari).

Sementara itu, dari jalur ayah, nasabnya bersambung kepada KH Anwar Alwi, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Paculgowang, Jombang.

Dalam riwayat pendidikan formal, Gus Kikin pernah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Jombang, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Jombang dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jombang. Setelah itu, ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, serta meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239189//muktamar_ke_35_nu-b16i_large.jpg
Resmi Pimpin PBNU, Gus Kikin Akan Tandatangani Pakta Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239184//kh_abdul_hakim_mahfudz-I05G_large.jpg
Gus Kikin Resmi Terpilih Menjadi Ketua Umum PBNU 2026–203
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239095//suasana_sidang_pleno_muktamar_ke_35_nu-1243_large.jpg
Ini 5 Syarat Calon Ketum PBNU, Ada Larangan Jabatan Politik hingga Masa Iddah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239099//muktamar_nu-hKL8_large.jpg
Muktamar NU Tetapkan Masa Iddah dari Jabatan Politik Calon Ketum PBNU 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239084//suasana_sidang_pleno_iv_di_aula_gedung_serbaguna_pesantren_tambakberas_jombang-CJ1P_large.jpg
Seperti Ini Mekanisme Pemilihan AHWA Untuk Tentukan Rais Aam PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239068//ilustrasi-gXnz_large.jpg
Muktamar ke-35 NU: Lima Calon Ketum Sepakati Mekanisme AHWA untuk Pemilihan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement