Profil Gus Kikin, Ketum PBNU Pengasuh Pesantren Tebuireng dan Keturunan KH Hasyim Asy'ar

JAKARTA - KH Abdul Hakim Mahfudz, atau yang akrab disapa Gus Kikin, resmi terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 dalam Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026). Keputusan itu diambil Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah melakukan musyawarah pascamenerima daftar kandidat calon Ketua Umum PBNU di forum Sidang Pleno V Muktamar Ke-35 NU.

"Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disapa Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026–2031," kata anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, saat membacakan keputusan AHWA yang disiarkan melalui kanal YouTube TVNU, Senin (31/8/2026).

Gus Kikin, yang juga menjabat sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, dikenal sebagai sosok ulama sekaligus pengusaha yang mengombinasikan latar belakang pesantren salaf dengan pengalaman manajerial profesional.

Lahir di Jombang pada 17 Agustus 1958, Gus Kikin memiliki garis keturunan langsung dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratusysyaikh KH M. Hasyim Asy'ari. Melalui ibunya, Nyai Hj. Abidah Ma'shum, ia merupakan cucu dari Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim (putri sulung Kiai Hasyim Asy'ari).

Sementara itu, dari jalur ayah, nasabnya bersambung kepada KH Anwar Alwi, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Paculgowang, Jombang.

Dalam riwayat pendidikan formal, Gus Kikin pernah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Jombang, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Jombang dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jombang. Setelah itu, ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, serta meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka.