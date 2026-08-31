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Resmi Pimpin PBNU, Gus Kikin Akan Tandatangani Pakta Integritas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |08:52 WIB
Resmi Pimpin PBNU, Gus Kikin Akan Tandatangani Pakta Integritas
Muktamar Ke-35 NU memilih Gus Kikin sebagai Ketum PBNU untuk masa khidmah 2026–2031.
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JAKARTA - KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin akan meneken pakta integritas setelah terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031.

Keputusan itu diumumkan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), KH Anwar Iskandar, saat menyampaikan hasil musyawarah AHWA dalam menentukan Ketua Umum PBNU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026).

Mulanya, Kiai Anwar menyampaikan catatan penting terkait penjaringan lima kandidat Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031 yang diberi restu oleh Rais Aam terpilih.

"Dan pengurus yang sekarang ini diputuskan, dipilih, dan ditetapkan oleh Ahlul Halli wal Aqdi akan menandatangani sebuah pakta integritas NU," kata Kiai Anwar seperti dikutip dari tayangan TVNU, Senin (31/8/2026).

Hal ini ditujukan agar Ketua Umum PBNU terpilih dapat menakhodai NU dengan baik ke depan. Selain itu, Kiai Anwar menyampaikan bahwa ada sejumlah rekomendasi AHWA yang akan menjadi pertimbangan bagi pengurus PBNU dalam menyusun tim formatur.

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