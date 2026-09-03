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Prabowo Pidato di EEF Vladivostok: Kita Berdiri di Gerbang Pasifik

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |14:35 WIB
Prabowo Pidato di EEF Vladivostok: Kita Berdiri di Gerbang Pasifik
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut Vladivostok sebagai gerbang Pasifik, saat menyampaikan pidato sebagai tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

Prabowo mengatakan, posisi Vladivostok memiliki arti penting bagi Indonesia dan Rusia yang sama-sama berada di kawasan Pasifik. Menurutnya, Samudra Pasifik bukan menjadi pemisah kedua negara, melainkan penghubung.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan pidato di forum ini. Sebelumnya, ketika berbicara di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), saya menyebut SPIEF sebagai jantung yang berdenyut dari perekonomian dunia yang sedang berkembang menuju tatanan multipolar. Di sini, di Vladivostok, kita berdiri di gerbang Pasifik,” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan kunjungannya ke Rusia kali ini merupakan kunjungan keduanya sepanjang 2026. Ia juga menyebut telah lima kali bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia.

“Saya menjadi Presiden Indonesia, sebuah negara dengan 290 juta penduduk, hampir dua tahun yang lalu. Namun, ini sudah menjadi kunjungan kedua saya ke Rusia tahun ini. Bahkan, ini merupakan kali kelima saya bertemu dengan Presiden Putin sejak menjadi Presiden Indonesia,” ujarnya.

 

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