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Putin ke Prabowo: Indonesia Salah Satu Sahabat Rusia yang Terpercaya

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |13:06 WIB
Putin ke Prabowo: Indonesia Salah Satu Sahabat Rusia yang Terpercaya
Presiden Prabowo dan Putin/Biro Pers
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JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia sebagai salah satu sahabat Rusia yang terpercaya dalam kerangka ASEAN.  Hubungan Rusia dan Indonesia terus berkembang, baik dalam hubungan bilateral maupun kerja sama di berbagai forum.

Demikian disampaikan Putin saat bertemu Prabowo dalam jamuan santap siang di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

“Indonesia merupakan salah satu mitra kunci bagi Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Kita telah menjalin hubungan persahabatan selama bertahun-tahun. Perdagangan antara kedua negara juga terus berkembang,” kata Putin.

Menurut Putin, volume perdagangan Rusia dan Indonesia pada tahun lalu meningkat 12 persen. Ia menyebut kerja sama ekonomi kedua negara juga terus didorong melalui Komisi Bersama Rusia-Indonesia.

“Pada tahun lalu, volume perdagangan meningkat 12 persen. Komisi Bersama Rusia-Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerja sama teknis terus bekerja,” ujarnya.

Putin mengatakan Rusia juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kerja sama bilateral dengan Indonesia di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian hingga energi nuklir.

“Kami memberikan perhatian pada pengembangan kerja sama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir,” kata Putin.

Selain itu, Putin menyinggung telah ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia.

 

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