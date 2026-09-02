Momen Prabowo Disambut Hangat Mahasiswa Indonesia saat Tiba di Rusia

JAKARTA - Sapaan hangat dan akrab mahasiswa Indonesia menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Vladivostok, Federasi Rusia, pada Rabu (2/9/2026). Sejumlah mahasiswa Indonesia yang membawa bendera Merah Putih tampak antusias dan penuh kebanggaan menyambut kehadiran Kepala Negara.

Andini Yuliasari, salah satu mahasiswa Indonesia yang telah empat tahun menempuh pendidikan di Vladivostok, mengaku gugup sekaligus senang dapat bertemu langsung dengan Prabowo. Baginya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman yang berkesan.

“Perasaannya tentu saja deg-degan, merasa senang campur deg-degan karena ini pertama kalinya bisa bertemu Bapak dan diberikan kesempatan untuk salaman sama Bapak. Buat saya itu sangat berkesan,” tuturnya.

Menurut Andini, kehadiran Prabowo di Vladivostok menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Ia juga menilai keikutsertaan Presiden dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 dapat semakin mempererat hubungan Indonesia dan Rusia.

“Ini menurut saya bisa membuat Indonesia dan Rusia menjadi lebih dekat lagi,” ungkapnya.

Andini berharap Prabowo selalu diberikan kesehatan dan dapat terus membawa Indonesia menjadi lebih baik. “Semoga tentunya Bapak sehat selalu, semoga juga Bapak bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.