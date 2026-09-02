Serangan AS Tewaskan 4 Orang di Pesta Pernikahan, Rudal Iran Gempur Kuwait dan Yordania

JAKARTA - Komando Pusat AS (Centcom) menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Selasa, (1/9/2026). Centcom menyebutkan bahwa serangan AS tersebut merupakan respons atas "upaya serangan baru-baru ini" yang dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.

Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa empat orang, termasuk seorang anak kecil, tewas dan lebih dari 50 orang lainnya terluka setelah serpihan dari serangan rudal AS tersebut menghantam sebuah rumah tempat berlangsungnya pesta pernikahan di Sirik, wilayah selatan Iran.

Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan militer AS di Irak dan Yordania, menurut laporan media pemerintah setempat dan Angkatan Bersenjata Yordania. Serangan juga dilaporkan terjadi di Kuwait dan Bahrain.

IRGC menyatakan bahwa AS akan "menyesali" serangan tersebut. Menurut kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, hingga Rabu, (2/9/2026) dini hari, pihak Iran telah meluncurkan serangkaian rudal balistik ke pangkalan Marinir AS di Aqaba, Yordania, sebagai balasan atas serangan di Sirik.

Angkatan Bersenjata Yordania menyatakan telah mencegat 13 rudal balistik; 10 di antaranya berhasil dihancurkan, sementara tiga lainnya jatuh di daerah terpencil. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat serangan dari Iran tersebut.

Pihak berwenang juga menyatakan bahwa pusat keamanan nasional negara itu sempat memperingatkan penduduk di wilayah kegubernuran Aqaba dan Mafraq mengenai kemungkinan jatuhnya serpihan, namun menambahkan bahwa peringatan tersebut kini telah dicabut.

Secara terpisah, militer Kuwait menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka sedang merespons serangan rudal Iran pada Rabu dini hari.