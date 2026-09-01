Menteri Angkatan Darat AS Mengundurkan Diri

AS - Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) Dan Driscoll mengajukan pengunduran diri. Ia mundur setelah menjabat selama sekitar 18 bulan.

Melansir BBC Selasa (1/9/2026), hal itu dikonfirmasi CBS sebagai mitra media BBC di AS, yang melaporkan hal tersebut terjadi setelah berbulan-bulan konflik antara dirinya dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Sekretaris Angkatan Darat termuda sepanjang sejarah ini sering disebut sebagai "orang drone" Presiden Donald Trump. Driscoll terbilang "sangat efektif" dalam memajukan agenda Trump untuk "Membuat Amerika Kuat Kembali" dan memberikan kepemimpinan yang luar biasa selama operasi militer, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada CBS.

Sementara BBC telah menghubungi Gedung Putih, Pentagon, dan Angkatan Darat untuk meminta komentar. Driscoll adalah yang terbaru dalam serangkaian pemimpin militer terkemuka yang baru-baru ini mengundurkan diri, termasuk Menteri Angkatan Laut John Phelan yang tiba-tiba mengundurkan diri pada April.

Kepergian penting lainnya termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Randy George, Jenderal Angkatan Darat David Hodne, dan Mayor Jenderal William Green.

Sejak memasuki Pentagon, Hegseth telah memecat lebih dari selusin perwira militer senior, termasuk kepala operasi angkatan laut dan wakil kepala staf Angkatan Udara.

Rincian mengenai gesekan di balik layar antara Driscoll dan Hegseth masih belum jelas, tetapi CBS mencatat bahwa Menteri Angkatan Darat tersebut berteman baik dengan George, yang dilaporkan diminta oleh Hegseth untuk mengundurkan diri.