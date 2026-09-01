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Pramono Minta Warga Jakarta Tak Menutup Diri terhadap Sensus Ekonomi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |04:01 WIB
Pramono Minta Warga Jakarta Tak Menutup Diri terhadap Sensus Ekonomi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta warga Jakarta untuk terbuka dan membantu petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 15 September 2026.

Hal itu disampaikan Pramono setelah bertemu dengan BPS di Balai Kota Jakarta, Senin (31/8/2026). Pramono menyebutkan, dirinya telah memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus.

"Petugas BPS yang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas yang ditugaskan dalam sensus yang dilakukan kali ini. Saya sudah menjawab secara apa adanya," kata Pramono.

Pramono turut mengajak masyarakat Jakarta, khususnya yang masih menutup diri, untuk membantu petugas BPS dalam menjalankan tugas pendataan.

"Saya juga mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam rangka tugas mereka melakukan sensus, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih menutup diri," ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan tugas konstitusional. Menurutnya, masyarakat diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

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