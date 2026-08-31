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Besok, Pramono Cek Pasar Kramat Jati Usai Penertiban Pedagang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |22:30 WIB
Besok, Pramono Cek Pasar Kramat Jati Usai Penertiban Pedagang
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan revitalisasi Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, telah selesai dilakukan. Ia akan meninjau langsung pasar tersebut besok, Selasa 1 September 2026 setelah sejumlah pedagang di pinggir jalan ditertibkan.

“Termasuk besok yang sudah selesai dilakukan revitalisasi dan juga dilakukan pemindahan adalah di Kramat Jati. Jadi besok malam saya akan ke sana," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (31/8/2026).

Pramono berharap proses revitalisasi dapat membuat kondisi pasar menjadi lebih tertata. Salah satu perubahan yang disorot Pramono yakni pedagang ikan yang sebelumnya berjualan di sepanjang jalan kini telah dipindahkan ke dalam pasar.

"Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut melihat di Kramat Jati yang sudah begitu lama tidak terselesaikan. Alhamdulillah sekarang ini para pedagang ikan yang dulunya di sepanjang jalan, sekarang bisa masuk ke dalam," ujarnya.

Ia menambahkan, penataan tersebut membuat kondisi kawasan Pasar Kramat Jati menjadi lebih baik. "Dan itu yang kemudian membuat Kramat Jati menjadi lebih baik," pungkasnya.

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