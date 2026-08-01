Dari Gubernur ke Gubernur, Pramono Tegaskan Foke Mastermind di Balik Proyek MRT

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke merupakan penggagas proyek transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) di Ibu Kota. Bahkan, menurutnya Foke sebagai "mastermind" di balik proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan Pramono saat menghadiri Milad ke-25 Forum Betawi Rempug (FBR) di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026). Mulanya, Pramono mengatakan dirinya ingin melanjutkan program-program baik yang telah dirintis para gubernur DKI Jakarta terdahulu.

Ia pun mencontohkan telah mencabut tiang monorel peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) dan menata kawasan Rasuna Said agar lebih asri. Menurut Pramono, hal itu menjadi salah satu prioritasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Maka, apa yang saya lakukan sekarang ini, kalau saudara-saudara sekalian jalan ke Rasuna Said, semuanya sekarang sudah menjadi bersih. Itulah yang kami lakukan untuk Jakarta, menyelesaikan apa yang ditinggalkan oleh Bang Yos," tutur Pramono.

Selanjutnya, Pramono menyinggung Foke sebagai Gubernur DKI Jakarta yang merupakan tokoh Betawi. Ia mengungkapkan Foke merupakan penggagas proyek MRT karena telah memulai kesepakatan dengan Pemerintah Pusat untuk membangun proyek tersebut.

"Sebenarnya tanpa banyak orang tahu, beliaulah yang meninggalkan, membuat, dan menandatangani MRT Jakarta bersama dengan Menteri Keuangan pada waktu itu, Ibu Sri Mulyani. Ini orang banyak yang tidak tahu, sehingga dengan demikian, salah satu mastermind MRT itu adalah Bang Foke," tutur Pramono.

Pramono kemudian mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meninggalkan program strategis berupa Jakarta International Stadium (JIS). Menurutnya, pada masa kepemimpinannya, fasilitas JIS terus dilengkapi.