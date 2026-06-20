Besok, Pramono Resmikan Hasil Penataan Kawasan Rasuna Said

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meresmikan ruang publik hingga transportasi terintegrasi dalam rangka peringatan HUT ke-499 Jakarta. Rangkaian acara akan berlangsung pada 21-22 Juni 2026.

Adapun pada Minggu 21 Juni 2026 pagi, Pemprov DKI Jakarta akan meresmikan Kawasan H.R. Rasuna Said pada pukul 07.00-08.00 WIB di Halte Setiabudi Integritas. Peresmian tersebut juga ditandai dengan penamaan Halte Setiabudi Integritas sebagai simbol penguatan budaya antikorupsi dan integritas di ruang publik strategis.

Selanjutnya, Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah akan digelar pada pukul 08.00–09.00 WIB di sisi barat Monumen Nasional (Monas). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya.

Masih pada hari yang sama, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan groundbreaking Pedestrian Deck Dukuh Atas pada pukul 09.00–10.00 WIB di samping Patung Jenderal Sudirman. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi sekaligus memperkuat kawasan Dukuh Atas sebagai pusat transit yang nyaman dan terintegrasi.

“Saya mengajak seluruh warga menikmati wajah baru Jakarta. Mari datang ke Rasuna Said yang semakin tertata, mulai memilah sampah dari rumah melalui gerakan Jaga Jakarta, serta menyambut pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas," ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sabtu (20/6/2026).

Kemudian, pada Senin 22 Juni yang bertepatan dengan HUT ke-499 Kota Jakarta, Pemprov DKI akan meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Gerbang JIS-Ancol, serta aktivasi uji coba Stasiun KRL JIS.

"Serta memanfaatkan akses baru menuju JIS-Ancol. Jakarta yang maju bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi dijaga bersama oleh seluruh warganya,” kata Pramono.