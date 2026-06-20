Sambut 500 Tahun Jakarta, Pramono Siapkan Ratusan Ondel-Ondel Karya Desainer Top

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana menampilkan 500 ondel-ondel dalam peringatan 500 tahun atau lima abad Jakarta pada 2027 mendatang. Ondel-ondel tersebut akan dirancang oleh para desainer ternama sebagai upaya memperkenalkan budaya Betawi ke tingkat internasional.

Rencana itu disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam acara Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) malam.

Pramono menjelaskan, penyelenggaraan Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang menempatkan budaya Betawi sebagai budaya utama Jakarta.

"Saya menggagas dan berkeinginan mengadakan haul ulama, habaib, dan tokoh nasional yang berlatar belakang Betawi. Kenapa saya usulkan ini? Sebagai gubernur saya harus menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024," ujar Pramono.

Menurutnya, budaya Betawi memiliki potensi besar untuk dikenal dunia, salah satunya melalui ondel-ondel yang selama ini menjadi ikon budaya Jakarta dengan nilai filosofis yang tinggi.

"Saya ingin Betawi bisa bertarung secara internasional. Karena itu, secara pribadi sebagai gubernur, saya melarang ondel-ondel dijadikan sarana untuk mengamen. Padahal ondel-ondel ini memiliki nilai filosofi yang luar biasa," katanya.