Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambut 500 Tahun Jakarta, Pramono Siapkan Ratusan Ondel-Ondel Karya Desainer Top

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |10:30 WIB
Sambut 500 Tahun Jakarta, Pramono Siapkan Ratusan Ondel-Ondel Karya Desainer Top
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana menampilkan 500 ondel-ondel dalam peringatan 500 tahun atau lima abad Jakarta pada 2027 mendatang. Ondel-ondel tersebut akan dirancang oleh para desainer ternama sebagai upaya memperkenalkan budaya Betawi ke tingkat internasional.

Rencana itu disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam acara Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) malam.

Pramono menjelaskan, penyelenggaraan Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang menempatkan budaya Betawi sebagai budaya utama Jakarta.

"Saya menggagas dan berkeinginan mengadakan haul ulama, habaib, dan tokoh nasional yang berlatar belakang Betawi. Kenapa saya usulkan ini? Sebagai gubernur saya harus menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024," ujar Pramono.

Menurutnya, budaya Betawi memiliki potensi besar untuk dikenal dunia, salah satunya melalui ondel-ondel yang selama ini menjadi ikon budaya Jakarta dengan nilai filosofis yang tinggi.

"Saya ingin Betawi bisa bertarung secara internasional. Karena itu, secara pribadi sebagai gubernur, saya melarang ondel-ondel dijadikan sarana untuk mengamen. Padahal ondel-ondel ini memiliki nilai filosofi yang luar biasa," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/338/3225517//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xLzq_large.jpg
Hadiri Haul Ulama Betawi, Pramono: Jakarta Harus Jadi Rumah bagi Semua Suku dan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225487//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-75BH_large.jpg
Pramono Sebut Konser BTS di Jakarta Bertambah Jadi 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224352//nobar-znx5_large.jpg
Pemprov DKI Siapkan Sejumlah GOR untuk Warga Nobar Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224344//pramono-CWZ9_large.jpg
Pramono Pastikan Tak Semua Tarif Transjabodetabek Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/338/3224034//pemerintah-dDaB_large.jpg
Pramono: JFK 2026 Jadi Istimewa karena Jelang HUT ke -500 tahun Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/338/3223961//pramono-5MQF_large.jpg
Pramono Buka Peluang Tambah Golongan Penerima Tarif Gratis Transportasi Umum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement