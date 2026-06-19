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Pramono hingga Cak Imin Hadiri Haul Ulama Betawi di Monas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |21:35 WIB
Pramono hingga Cak Imin Hadiri Haul Ulama Betawi di Monas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menko PM Cak Imin di Haul Ulama Betawi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri kegiatan Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) malam. Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga turut hadir.

Berdasarkan pantauan Okezone, Pramono bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tiba lebih dahulu di lokasi acara sekitar pukul 19.36 WIB. Keduanya disambut oleh sejumlah ulama dan habaib yang telah hadir sebelumnya.

Sekitar satu jam kemudian, tepatnya pukul 20.21 WIB, Cak Imin tiba di lokasi acara. Pramono dan Cak Imin tampak mengenakan kemeja putih dengan bawahan sarung saat menghadiri kegiatan tersebut.

Acara ini dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah. Panitia membagi area peserta menjadi dua bagian, yakni untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Sejumlah jemaah juga terlihat membawa bendera serta atribut lainnya untuk memeriahkan acara.

Sejumlah tokoh agama turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf, Habib Muhammad Rizieq Syihab, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Prof. KH Syukron Ma’mun, KH Maulana Kamal Yusuf, KH Mahfudz Assirun, KH Munawir Aseli, KH Muhyidin Ishak, Habib Hud bin Muhammad Bagir Al Athos, Habib Muhsin bin Zeid Al Athos, KH Muhammad Faiz Syukron, Dr. Akhmad H. Abubakar, serta KH Muhammad Luthfi Zawawie.

 

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