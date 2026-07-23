Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Ungkap Alasan Jadikan Prabowonomics Tema Harlah Ke-28 PKB

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |21:03 WIB
Cak Imin Ungkap Alasan Jadikan Prabowonomics Tema Harlah Ke-28 PKB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkap alasan Prabowonomics menjadi tema peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB. Peringatan Harlah ini dihadiri oleh sejumlah tokoh politik dan pemerintahan Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

"Tema ulang tahun PKB yang ke-28 kali ini adalah Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi, dan tema ini dipersingkat dengan satu kata: Prabowonomics," kata pria yang akrab disapa Cak Imin dalam sambutannya di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Tema ini, kata dia, diambil sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional, serta terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri.

"Dan kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geoekonomi maupun geopolitik," ujarnya.

Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo selalu menyinggung Pasal 33 UUD 1945 di setiap aktivitas kehidupan. Menurutnya, komitmen Presiden sejalan dengan harapan PKB bahwa tujuan utamanya adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan secepat-cepatnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231965//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-ltcI_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Hadiri Harlah ke-28 PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231961//wakil_sekretaris_dewan_syura_dpp_pkb_maman_imanulhaq-YAXb_large.jpg
Ijtima Ulama PKB Rekomendasikan Pembenahan PBNU hingga Penolakan Praktik Transaksional dalam Muktamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/337/3229706//prabowo-F2xX_large.jpg
Singgung Cak Imin, Prabowo Tegaskan Perbedaan Politik Hal Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229404//pkb-eEvg_large.jpg
PKB: Pesta Sejuta Pohon untuk Jaga Kelestarian Alam, Bukan Kegiatan Seremonial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/338/3225716//pkb-SkEY_large.jpg
Cak Imin: NU Bukan Organisasi Politik, yang Main-Main Keluarkan Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225502//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-kfpD_large.jpg
Pramono hingga Cak Imin Hadiri Haul Ulama Betawi di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement