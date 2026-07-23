Cak Imin Ungkap Alasan Jadikan Prabowonomics Tema Harlah Ke-28 PKB

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkap alasan Prabowonomics menjadi tema peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB. Peringatan Harlah ini dihadiri oleh sejumlah tokoh politik dan pemerintahan Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

"Tema ulang tahun PKB yang ke-28 kali ini adalah Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi, dan tema ini dipersingkat dengan satu kata: Prabowonomics," kata pria yang akrab disapa Cak Imin dalam sambutannya di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Tema ini, kata dia, diambil sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional, serta terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri.

"Dan kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geoekonomi maupun geopolitik," ujarnya.

Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo selalu menyinggung Pasal 33 UUD 1945 di setiap aktivitas kehidupan. Menurutnya, komitmen Presiden sejalan dengan harapan PKB bahwa tujuan utamanya adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan secepat-cepatnya.

(Rahman Asmardika)

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