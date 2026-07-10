PKB: Pesta Sejuta Pohon untuk Jaga Kelestarian Alam, Bukan Kegiatan Seremonial

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan, gerakan menanam pohon merupakan bentuk refleksi atas pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena saat ini sejumlah wilayah, kondisi lahannya kritis.

“Kegiatan di Jakarta hanya menjadi titik awal karena PKB telah menginstruksikan seluruh DPW dan DPC di Indonesia untuk menggelar aksi serupa secara serentak,’’ ujar Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, saat meresmikan gerakan menanam pohon di Taman Cempaka, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).

Cak Udin – panggilan akrabnya – mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 yang ditandai dengan penanaman 2000 bibit pohon dan target penanaman nasional sebanyak 1 juta pohon.

Dia berharap, gerakan tersebut dapat menginspirasi masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, terutama di kawasan-kawasan yang membutuhkan rehabilitasi seperti daerah aliran sungai, kawasan kritis, hingga hutan.

"Kami berharap gerakan ini menular ke seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah kritis, daerah aliran sungai, kawasan hutan, maupun lokasi lain yang memungkinkan untuk ditanami pohon," katanya.

Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari jati diri PKB sejak pertama kali didirikan. Komitmen tersebut terus menjadi landasan dalam setiap gerakan dan pengabdian partai kepada masyarakat.

Dia juga mengaitkan momentum Harlah ke-28 dengan makna filosofis angka 28 dalam tradisi Islam. Menurutnya, angka tersebut identik dengan jumlah huruf hijaiyah, yang melambangkan kesempurnaan.