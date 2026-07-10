Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKB: Pesta Sejuta Pohon untuk Jaga Kelestarian Alam, Bukan Kegiatan Seremonial

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |20:18 WIB
PKB: Pesta Sejuta Pohon untuk Jaga Kelestarian Alam, Bukan Kegiatan Seremonial
PKB: Pesta Sejuta Pohon untuk Jaga Kelestarian Alam, Bukan Kegiatan Seremonial
A
A
A

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan, gerakan menanam pohon merupakan bentuk refleksi atas pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena saat ini sejumlah wilayah, kondisi lahannya kritis.

“Kegiatan di Jakarta hanya menjadi titik awal karena PKB telah menginstruksikan seluruh DPW dan DPC di Indonesia untuk menggelar aksi serupa secara serentak,’’ ujar Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, saat meresmikan gerakan menanam pohon di Taman Cempaka, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).

Cak Udin – panggilan akrabnya – mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 yang ditandai dengan penanaman 2000 bibit pohon dan target penanaman nasional sebanyak 1 juta pohon.

Dia berharap, gerakan tersebut dapat menginspirasi masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, terutama di kawasan-kawasan yang membutuhkan rehabilitasi seperti daerah aliran sungai, kawasan kritis, hingga hutan.

"Kami berharap gerakan ini menular ke seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah kritis, daerah aliran sungai, kawasan hutan, maupun lokasi lain yang memungkinkan untuk ditanami pohon," katanya.

Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari jati diri PKB sejak pertama kali didirikan. Komitmen tersebut terus menjadi landasan dalam setiap gerakan dan pengabdian partai kepada masyarakat.

Dia juga mengaitkan momentum Harlah ke-28 dengan makna filosofis angka 28 dalam tradisi Islam. Menurutnya, angka tersebut identik dengan jumlah huruf hijaiyah, yang melambangkan kesempurnaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Muhaimin Iskandar cak imin PKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3228987//opini-tu3o_large.jpg
Menelesik Relasi  NU – PKB: Perspektif Teori Kritis atas Kuasa, Modal, dan Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/11/3227620//pajak_kendaraan_di_prj-SYMO_large.jpg
Bayar Pajak Kendaraan di PRJ 2026, Bebas Denda dan Bisa Dapat Suvenir Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/11/3226969//ilustrasi_prj-R5Nv_large.jpg
Hadirkan Gerai Samsat di PRJ, Bapenda Jakarta Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/338/3225716//pkb-SkEY_large.jpg
Cak Imin: NU Bukan Organisasi Politik, yang Main-Main Keluarkan Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225502//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-kfpD_large.jpg
Pramono hingga Cak Imin Hadiri Haul Ulama Betawi di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218089//menko_cak_imin_dan_presiden_prabowo-u20q_large.jpg
Cak Imin Lapor Prabowo soal Kemiskinan hingga Lapangan Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement