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Cak Imin: NU Bukan Organisasi Politik, yang Main-Main Keluarkan Saja!

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |13:49 WIB
Cak Imin: NU Bukan Organisasi Politik, yang Main-Main Keluarkan Saja!
Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin/Okezone
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JAKARTA  - Ketua Umum DP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi dinamika yang berkembang di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Cak Imin menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang mengedepankan harmoni dan persatuan, bukan arena kompetisi politik.

“NU itu bukan organisasi politik yang membuat hubungan selalu kompetitif. NU itu orkestrasi kultural yang menyatukan, bukan saling menyingkirkan. Berbagai kemampuan dan kecerdasan sosial bersatu padu,” tulis Cak Imin di akun X pribadinya, Minggu (21/6/2026).

Dalam unggahan tersebut, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyampaikan pesan tegas kepada pihak-pihak yang dinilai membawa kepentingan politik ke dalam organisasi.

“Yang main-main di NU keluarkan aja. Yang berpolitik silakan di partai aja. NU itu lesehan dan menyatu tanpa ketegangan,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Muktamar NU NU PBNU PKB cak imin
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