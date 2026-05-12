KH Abdul Muhaimin Soroti Arah dan Peran PBNU di Tengah Dinamika Umat

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |19:36 WIB
KH Abdul Muhaimin Soroti Arah dan Peran PBNU di Tengah Dinamika Umat
A’wan PBNU, KH Abdul Muhaimin (foto: dok ist)
JAKARTA - A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Muhaimin melontarkan kritik tajam terhadap kondisi struktur PBNU saat ini. 

KH Abdul Muhaimin mengaku prihatin terhadap melemahnya peran advokasi NU di tengah berbagai persoalan rakyat. Ia menyinggung kasus Wadas hingga polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 yang menurutnya justru dikawal oleh LBH Muhammadiyah.

"Saya sedih sebagai A’wan. Kasus Wadas itu dikawal LBH Muhammadiyah, yang mengawal kasus PSN di PIK 2 juga LBH Muhammadiyah. Ke mana NU-nya?" ujarnya di diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, NU saat ini kehilangan bargaining position dalam percaturan kebijakan politik dan ekonomi nasional, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan pesantren yang dinilai masih terpinggirkan.

“NU hari ini tidak memiliki bargaining position dalam kebijakan politik-ekonomi, apalagi pesantren yang sampai sekarang masih terpinggirkan,” katanya.

 

Pesan Kiai Ubab Maimoen untuk Seluruh Calon Ketum PBNU: Jangan Saling Serang!
Gibran Ziarah ke Makam Pendiri NU Kiai Abdul Wahab Chasbullah
Datangi Markas PBNU, Forum PWNU Desak Muktamar Digelar Paling Lambat Agustus 2026
Muktamar NU ke-35, Gus Rosikh: Saatnya Kembalikan PBNU ke Pondok Pesantren!
Pesan Ulama Sepuh Banjar: NU Harus Dijalankan dengan Landasan Keilmuan Pesantren!
Jelang Muktamar ke-35, NU Harus Mandiri dan Tidak Bergantung kepada Eksternal
