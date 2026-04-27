Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Ulama Sepuh Banjar: NU Harus Dijalankan dengan Landasan Keilmuan Pesantren!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |13:26 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menjelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Kiai Abdussalam Shohib alias Gus Salam menyambangi ulama sepuh di tanah Banjar, Kalimantan Selatan, serta menyajikan kajian kitab kuning Kifayatul Atqiya’ wa Minhajul Asyfiya.

Kiai Muhammad Wildan Salman alias Guru Wildan merupakan keturunan dari Syeikh M. Arsyad Al-Banjari (Datuk Kelampayan), Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Guru Wildan juga merupakan Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Selatan.

“Saya mengagumi Guru Wildan, karena murid langsung Syeikh Yasin al-Fadani, ulama besar Makkah keturunan Minangkabau. Dan, Guru Wildan mengasuh pesantren tertua dan terbesar di Kalsel; Pesantren Darussalam dengan jumlah santri 12.000,” kata Gus Salam, Senin (27/4/2026).

Gus Salam menceritakan saat sowan bahwa ia mendapat pesan penting dari Guru Wildan agar menjaga dan menjalankan jam’iyyah Nahdlatul Ulama dengan landasan keilmuan berbasis pesantren serta etika-akhlaqul karimah yang kuat.

Dikatakannya, Guru Wildan juga berpesan agar NU dikelola dengan rasa cinta, saling mengasihi dan menguatkan ukhuwwah Nahdliyyah.

“Saya sudah pamit beliau dan mohon izin untuk komunikasi dengan PCNU se-Kalimantan Selatan. Dan, Alhamdulillah juga didoakan beliau agar diberi kemudahan meraih cita-cita,” ujarnya.

“Saya adalah santri, niat sendiko dawuh mengikuti arahan, perintah dan nasihat guru-kyai serta masyayikh NU dan pesantren. Ketika saya diperintah untuk ikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU melalui Muktamar ke-35, nanti, saya sam’an wa tho’atan,” tutup Gus Salam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Muktamar NU NU PBNU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement