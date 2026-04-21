HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Kuota Haji, Staf PBNU Syaiful Bahri Mangkir dari Panggilan KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |23:01 WIB
KPK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Staf PBNU Syaiful Bahri mangkit dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (21/4/2026). Ia dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Saksi tidak hadir," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menyatakan, akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan. Namun, belum diungkap kapan waktunya.

"Penyidik akan koordinasikan untuk penjadwalan berikutnya," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Awalnya, KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan eks staf khususnya.

Kemudian terdapat dua tersangka baru, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri). Namun, dua tersangka baru tersebut belum dilakukan penahanan.

Ketua KPK Ngaku Belum Terima Panggilan Dewas Terkait Gus Yaqut
Dewas KPK Tindaklanjuti Pelaporan Pimpinan-Deputi Terkait Gus Yaqut
KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Kuota Haji ke Dirjen PHU
Peran 2 Tersangka Baru di Kasus Kuota Haji, KPK: Atur Jatah-Setoran ke Pejabat Kemenag
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji, Salah Satunya Bos Maktour
Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Noel Ebenezer Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
