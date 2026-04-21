Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Staf PBNU

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |15:41 WIB
Usut Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Staf PBNU (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Syaiful Bahri yang merupakan staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dkk. 

"Hari ini Selasa (21/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. 

Belum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan yang bersangkutan. Budi hanya menyebutkan pemeriksaan dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK. 

Dalam perkara ini, KPK total menetapkan empat orang sebagai tersangka. Awalnya, KPK menetapkan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan eks stafsusnya. 

Kemudian terdapat dua tersangka baru, yaitu Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

(Erha Aprili Ramadhoni)

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213781//pbnu-rkYB_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213554//sidang_praperadilan-a30x_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213412//kasus_korupsi-P835_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213316//kpk-Uxgj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213277//pbnu-gdIv_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213269//ketua_kpk_setyo_budiyanto-T4iZ_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement