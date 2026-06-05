Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Porsche hingga Perhiasan saat Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |23:41 WIB
KPK Sita Porsche hingga Perhiasan saat Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK sita Porsche hingga perhiasan saat geledah rumah eks Wamen Imipas Silmy Karim (Foto: Nur Khabibi/Okzone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai menggeledah rumah Silmy Karim (SK) pada Jumat (5/6/2026). Sejumlah aset diduga dibeli dari praktik rasuah yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tersebut disita penyidik. 

"Barang bukti yang disita ini diduga terkait atau didapat dari dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan tersangka terkait pengurusan izin tinggal sementara WNA," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya. 

Adapun, barang bukti yang disita berupa dua unit mobil Porsche; 10 unit motor mulai dari Vespa, moge atau motor gede, hingga Harley; tujuh unit sepeda; dan beberapa perhiasan.  "Selain itu penyidik juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah, maupun valas, seperti USD, EUR, maupun YEN," ujarnya. 

Sebelumnya, KPK mengangkut sejumlah moge, dua mobil mewah, dan beberapa unit sepeda seusai menggeledah rumah yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Pantauan di lokasi, truk towing mulai keluar sekira pukul 19.01. Truk pertama, tidak diketahui jenis kendaraan yang diangkut lantaran ditutupi kain.  Truk towing kedua, terlihat membawa empat moge dan sejumlah sepeda.

Setelah itu, terlihat dua mobil mewah merek Porsche menyusul truk towing keluar dari kediaman Silmy. Baik truk towing maupun mobil Porsche, terdapat personel Brimob yang duduk di kursi samping sopir. Sejumlah kendaraan minibus yang dikendarai tim penyidik pun turut meninggalkan lokasi yang menandai penggeledahan selesai. 

Diketahui, Silmy Karim dan tujuh orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222800/kpk-rZ32_large.jpg
Geledah Rumah Silmy Karim, KPK Yakin Ada Bukti Tambahan yang Dibutuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222760/sony_sonjaya-6Pqu_large.jpg
Alasan Eks Waka BGN Sony Sonjaya Jadi Justice Collaborator, Sering Ditekan 'Orang Besar'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222753/sony_sonjaya-fuiQ_large.jpg
Eks Waka BGN Sony Sonjaya Bakal Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Nama-Nama Besar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222665/silmy_karim-Fe8y_large.jpg
Terungkap! Anak Buah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Diduga Beli Rumah Pakai Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222657/kpk-zLGH_large.jpg
KPK Segera Ungkap Total Uang Pemerasan Jatah Silmy Karim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222653/nanik_s_deyang-TALk_large.jpg
Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang Tancap Gas Evaluasi Puluhan Ribu SPPG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement