Febrie Adriansyah-Don Ritto Ternyata Teman Kuliah dan Satu Kampung

JAKARTA - Kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, mengungkap hubungan kliennya dengan eks Jampidsus Febrie Adriansyah merupakan teman kuliah dan satu kampung. Namun, ia tidak mengungkap secara detail hubungan kliennya dengan Febrie dalam perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Nah, hubungan itu menjadi bagian yang didalami oleh pihak Polda dan pihak Pidsus hari ini. Ada hubungan apa," kata Handika di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

Febrie diketahui merupakan kelahiran Jambi, sementara ia menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.

Meski demikian, Handika mengaku Don Ritto dan Febrie berasal dari kampung dan kampus yang sama. "Sepanjang yang kami tahu, memang beliau adalah ada hubungan satu kampung. Satu kuliah. Sementara itu dulu," kata Handika.

Sekadar informasi, Febrie Adriansyah dan Don Ritto merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).