Gugatan Paulus Tannos Ditolak di Singapura, KPK Harap Percepat Proses Ekstradisi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak gugatan Paulus Tannos terkait upaya perlawanan terhadap proses ekstradisi ke Indonesia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya berharap dengan adanya putusan ini proses pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia dapat dipercepat.

"Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Tannos dapat segera dituntaskan sehingga yang bersangkutan dapat dibawa ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum atas perkara yang sedang ditangani KPK," kata Budi, Jumat (5/6/2026).

"Selama ini, Paulus Tannos merupakan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan keberadaannya di luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum," sambungnya.

Budi menjelaskan, putusan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi dan membuka jalan bagi percepatan proses ekstradisi yang sedang berlangsung.