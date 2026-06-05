Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gugatan Paulus Tannos Ditolak di Singapura, KPK Harap Percepat Proses Ekstradisi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |15:53 WIB
Gugatan Paulus Tannos Ditolak di Singapura, KPK Harap Percepat Proses Ekstradisi
Paulus Tannos (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak gugatan Paulus Tannos terkait upaya perlawanan terhadap proses ekstradisi ke Indonesia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya berharap dengan adanya putusan ini proses pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia dapat dipercepat.

"Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Tannos dapat segera dituntaskan sehingga yang bersangkutan dapat dibawa ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum atas perkara yang sedang ditangani KPK," kata Budi, Jumat (5/6/2026).

"Selama ini, Paulus Tannos merupakan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan keberadaannya di luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum," sambungnya.

Budi menjelaskan, putusan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi dan membuka jalan bagi percepatan proses ekstradisi yang sedang berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Korupsi E-KTP Paulus Tannos
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185550/korupsi-kS0V_large.jpg
KPK Singgung Keabsahan DPO Ajukan Praperadilan di Sidang Gugatan Paulus Tannos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180958/budi-qkON_large.jpg
KPK Siap Hadapi Praperadilan Buronan Paulus Tannos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180954/paulus-fqJX_large.jpg
Buronan Paulus Tannos Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158966/supratman-ATa9_large.jpg
Menkum: Ekstradisi Paulus Tannos Masih dalam Proses Persidangan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150116/hari_ini_putusan_ekstradisi_paulus_tannos_kpk_optimis_berjalan_lancar-XmyY_large.jpg
Hari Ini Putusan Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Optimis Berjalan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148090/menkum-qn73_large.jpg
Menkum: Proses Ekstradisi Buronan Korupsi E-KTP Paulus Tannos Masih Panjang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement